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Son dakika: FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 4 tutuklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.04.2022
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Son dakika: FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 4 tutuklama

Son dakika haberine göre Çankırı'da FETÖ’nün yeniden yapılanması için faaliyetlerde bulundukları iddiası ile gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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