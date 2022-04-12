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Son dakika: Adalet Bakanı Bozdağ koronavirüse yakalandı

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Giriş Tarihi: 12.04.2022 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
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Son dakika: Adalet Bakanı Bozdağ koronavirüse yakalandı

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Bozdağ yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını açıkladı. Bakan Bozdağ açıklamasında, "Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup, çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim." ifadelerine yer verdi.

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