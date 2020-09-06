CHP'li İBB, HDP'li isimleri beslemeye devam ediyor! HDP'de görev alan isim İBB'de işe başladı

HDP İstanbul Gençlik Koordinasyonu'nda görev yapan Barış Can Göral, İBB'de göreve başladı. Barış Can Göral, İBB iştiraki İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.'de (İSBAK) yazılım mühendisi olarak çalışıyor.

GÖRAL; HDP İSTANBUL GENÇLİK KOORDİNASYONU'NDA GÖREV YAPTI

Barış Can Göral; HDP İstanbul Gençlik Koordinasyonu'nda görev yaptı. HDP İstanbul Gençlik Koordinasyonu, 11 Ocak 2014 tarihinde Fransa'daki Charlie Hebdo isimli mizah dergisine yapılan saldırıyı Fransız Konsolosluğu önünde yaptığı basın açıklaması ile protesto etmişti.

Koordinasyon adına açıklama yapan Barış Can Göral, dünyanın neresinde olursa olsun katliamlara karşı Kobane'den Paris'e direnişi desteklediklerini ve bütün halkları bu direnişi çoğaltmaya davet etmişti. Fransa'daki Charlie Hebdo isimli mizah dergisi Peygamberimiz Hz. Muhammed'i tasvir eden karikatürler yayınlamıştı.

KENAN KIRAN - SABAH