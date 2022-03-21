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HDP'nin 'sözcüsü' CHP'den Selahattin Demirtaş'ı aklama çabaları! Tuncay Özkan'dan sonra Faik Öztrak

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Giriş Tarihi: 21.03.2022 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
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HDP’nin ’sözcüsü’ CHP’den Selahattin Demirtaş’ı aklama çabaları! Tuncay Özkan’dan sonra Faik Öztrak

Her fırsatta HDP sözcülüğüne soyunan CHP'den 6-7 Ekim olaylarının eli kanlı faili Selahattin Demirtaş hakkında skandal bir açıklama daha geldi. Dün Demirtaş'ı 'Barış insanı' olarak tanımlayan CHP'li Tuncay Özkan'a bugün Faik Öztrak'tan destek geldi. Öztrak, "Demirtaş'ın haksız yere siyaseten içeride tutulduğu herkesin bildiği bir gerçektir." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, HDP'nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu.



Özkan, eli kanlı terörist başı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikmek isteyen Demirtaş'ın bir barış insanı olduğunu öne sürerek, "Önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır" ifadelerini kullanmıştı.



ÖZTRAK: DEMİRTAŞ HAKSIZ YERE İÇERDE
Bugün düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin fikri sorulan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için 'Barış insanıdır.' dedi. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir?" sorusu üzerine, "Demirtaş'ın haksız yere siyaseten içeride tutulduğu herkesin bildiği bir gerçektir." yanıtını verdi.



"CHP, HDP'YE KARŞI MESAFE KOYACAK MI?"
"HDP'nin düzenlediği nevruz etkinliklerinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük sloganları atılması tepkiye neden oldu. CHP, terörle arasına mesafe koymadığı eleştirisi alan HDP'ye karşı mesafe koyacak mı?" sorusuna Öztrak, "CHP'nin terörle arasında açık seçik ve net şekilde koymuş olduğu mesafeyi tartışmak kimsenin haddi değildir." cevabını verdi.

CHP’den skandal Demirtaş açıklaması! CHP'DEN SKANDAL DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI!
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