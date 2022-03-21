HDP’nin ’sözcüsü’ CHP’den Selahattin Demirtaş’ı aklama çabaları! Tuncay Özkan’dan sonra Faik Öztrak





"CHP, HDP'YE KARŞI MESAFE KOYACAK MI?"

"HDP'nin düzenlediği nevruz etkinliklerinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük sloganları atılması tepkiye neden oldu. CHP, terörle arasına mesafe koymadığı eleştirisi alan HDP'ye karşı mesafe koyacak mı?" sorusuna Öztrak, "CHP'nin terörle arasında açık seçik ve net şekilde koymuş olduğu mesafeyi tartışmak kimsenin haddi değildir." cevabını verdi.

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