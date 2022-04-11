Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan hakaret eden CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dava

"AMAÇ YÖNETİLEN ULAŞIM VE ALTYAPI PROJELERİNİ GÖLGEDE BIRAKMAK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak görevini hakkıyla ve üstün bir azimle yerine getiren Adil Karaismailoğlu'nun iş ve işlemlerinde Anayasa ve yasalara tam olarak bağlı hareket ettiğini vurgulayan avukat Ömer Faruk Karagüzel, dilekçede şu ifadelere yer verdi:

"Bu durum 'Bakan' olduğu süre boyunca olduğu gibi geçmişte yer aldığı görevlerde de benzer şekilde gerçekleşmiştir. Müvekkilim hiçbir iş ve işleminde hele hele konu millet adına yapılan harcamalar olduğunda, hiçbir şart ve koşulda haksız kazanç temin etmediği gibi, hiçbir yapıya, kuruma, kişi ya da kişilere de haksız kazanç temin etmemiştir. Davalının iddialarının tamamı baştan sona gerçek dışı olup kamuoyunun önünde ulusal kanallarda ve sosyal medya üzerinden yapılan söylemler marifetiyle müvekkilim acı ve elem içinde bırakılmıştır. 'Sen hayatında bekçi kulübesi dikmemişsin', 'atanmış' şeklindeki küçük düşürücü, alaycı, dalga geçen ifade ve hakaretlerin maksadı, müvekkilimin uhdesinde yönetilen ulaşım ve altyapı projelerini gölgede bırakıp anlamsız tartışmalar, aslı astarı olmayan iftiralarla müvekkilimi kamuoyu husumetine maruz bırakmaktır."