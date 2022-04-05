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Son dakika: İşte ulaştırmada 2503 vizyonu! Bakan Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 05.04.2022 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
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Son dakika: İşte ulaştırmada 2503 vizyonu! Bakan Karaismailoğlu’ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Lojistik Master Planı toplantısında açıklamalarda bulundu. 'Ulaştırmada 2503 vizyonu' hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul ile jeopolitik gücümüz artacak." şeklinde konuştu.

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