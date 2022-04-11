SON DAKİKA | 11 Nisan koronavirüs tablosu | Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat rakamları
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) vaka, vefat ve aşılama rakamlarını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte vaka sayısı 6 bin 893 oldu. Vefat edenlerin sayısı ise 28 olarak kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" web adresinden duyurdu.
Türkiye'de son 24 saatte vaka sayısı 6 bin 893 oldu. Vefat edenlerin sayısı ise 28 olarak kayıtlara geçti.
GÜNÜN COVID-19 TABLOSU
10 NİSAN
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