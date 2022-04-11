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SON DAKİKA | 11 Nisan koronavirüs tablosu | Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat rakamları

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Giriş Tarihi: 11.04.2022 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
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SON DAKİKA | 11 Nisan koronavirüs tablosu | Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat rakamları

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) vaka, vefat ve aşılama rakamlarını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte vaka sayısı 6 bin 893 oldu. Vefat edenlerin sayısı ise 28 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" web adresinden duyurdu.

Türkiye'de son 24 saatte vaka sayısı 6 bin 893 oldu. Vefat edenlerin sayısı ise 28 olarak kayıtlara geçti.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU

10 NİSAN

9 NİSAN

8 NİSAN

7 NİSAN

6 NİSAN

600

5 NİSAN

4 NİSAN

3 NİSAN

2 NİSAN

1 NİSAN

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