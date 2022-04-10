Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Bu yılki ihracat hedefimiz 250 milyar dolar

Karaismailoğlu, Türkiye'nin gelişmesi ve büyümesinin önemine işaret ederek şunları kaydetti:

"Dünyada küresel, lojistik hareketlere yön verecek büyük Türkiye'nin altyapısı için çalışıyorsunuz. O yüzden hepinize minnettarız. Bizler de sizin gibi emek vermeye çalışıyoruz. Çünkü sizler olmasanız bizler de olmayız. Bu bir ekip işi, inşallah hep birlikte ülkemizin geleceği için adımlarımızı atacağız. Son 20 yıldır özellikle ulaştırma sektöründe çok önemli gelişmeler oldu. Kara yolu, hava yolu, deniz yolu ve limanlarımızla birlikte ülkemizde çok muazzam gelişmeler oldu. Hayal edilemeyen projeleri bir bir bitirdik. Sonuçta bunlar ülkemize ihracat olarak, üretim, istihdam olarak geri döndüler.