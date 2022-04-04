Son dakika | Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında son durum! Bakan Karaismailoğlu açıkladı

Antalya Havalimanı projesinin Hazine'ye 765 milyon avro yatırım, 8 milyar 555 milyon avro da kira bedeli kazandıracağını belirten Karaismailoğlu, bu kiranın 2 milyar 138 milyon avroluk kısmının alındığını anımsattı.

Karaismailoğlu, kısa süre önce hizmete aldıkları Tokat Havalimanı ile kentin ticaretinin, istihdamının ve kalkınmasının önünü açtıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve İstanbul Havalimanı gibi dev projelerden sonra 1915 Çanakkale Köprüsü'nü açarak Türkiye'ye eşsiz bir eser kazandırdıklarını, projenin Türkiye'yi; yatırımda, üretimde, ihracatta ve istihdamda dünyanın en büyükleri arasına yükselteceğini belirtti.