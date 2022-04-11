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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 1588 hastanın nakli uçak ve helikopterle yapıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.04.2022
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 1588 hastanın nakli uçak ve helikopterle yapıldı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 6 ayda yurt içinde uçak ve helikopter ambulansla nakledilen hasta sayısının 1588 olduğunu duyurdu.

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