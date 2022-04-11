11 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Emekli ikramiyesi artacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Masada Rusya-Ukrayna savaşı da var

Son dakika: Emekli ikramiyesi artacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Masada Rusya-Ukrayna savaşı da var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.04.2022 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
ABONE OL
Son dakika: Emekli ikramiyesi artacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Masada Rusya-Ukrayna savaşı da var

Son dakika haberi... Emekli ikramiyesi artacak mı? Milyonlarca emeklinin gözü yarınki Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısına çevrildi. Kabine'de emeklilerin bayram ikramiyesine zam beklentisi de masada olacak. Rusya-Ukrayna savaşı toplantıdaki öncelikli gündem maddelerinden biri olacak. Kabine toplantısında ayrıca ekonomi ve diğer iç gelişmeler de konuşulacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası yapacağı 'Millete Sesleniş' konuşması ile alınan kararları kamuoyuna duyuracak.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, son toplantılarda olduğu gibi yine kabinenin gündemindeki öncelikli başlıklarından biri olacak. Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda Rusya - Ukrayna arasındaki son durum ele alınacak. Türkiye'nin iki ülke liderini bir araya getirmek ve kalıcı ateşkesi sağlamak için yürüttüğü diplomatik çabalar değerlendirilecek.

BAKÜ-ERİVAN BARIŞ SÜRECİ

Dış politika başlığında diğer bölgesel gelişmeler de kabine gündeminde yer alacak.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, NATO üyesi ülkelerle önümüzdeki dönemde savunma sanayii konusunda atılacak ortak adımlar ile Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadeledeki son durum ve yaz döneminde yürütülecek operasyonlar da Kabine'nin gündemindeki bir diğer önemli başlık olacak.

FAHİŞ FİYATA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER MASADA

Toplantıda iç gündemde öne çıkacak başlıklardan biri ekonomideki gelişmeler olacak. Fahiş fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirler de yine masada olacak. Fiyat artışlarının önüne geçilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Terörle mücadeledeki son durum ve yaz döneminde yürütülecek operasyonlar da kabinenin gündemindeki bir diğer önemli başlık olacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Kabine'de emeklilerin bayram ikramiyesine zam beklentisi de masada olacak.

BAŞKAN ERDOĞAN "MİLLETE SESLENİŞ" KONUŞMASI YAPACAK

Başkan Erdoğan, toplantı sonrası yapacağı 'Millete Sesleniş' konuşması ile alınan kararları kamuoyuna duyuracak.

Emekli ikramiyesi ne kadar artacak? EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR ARTACAK?
Emekli bayram ikramiyesi son dakika: Bayram ikramiyesi için yeni hesap: 3.000 TL’yi bulabilir EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA: BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN YENİ HESAP: "3.000 TL'Yİ BULABİLİR"
Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oluyor! EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLUYOR!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA