Son dakika: Emekli ikramiyesi artacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Masada Rusya-Ukrayna savaşı da var

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadeledeki son durum ve yaz döneminde yürütülecek operasyonlar da Kabine'nin gündemindeki bir diğer önemli başlık olacak.

FAHİŞ FİYATA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER MASADA

Toplantıda iç gündemde öne çıkacak başlıklardan biri ekonomideki gelişmeler olacak. Fahiş fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirler de yine masada olacak. Fiyat artışlarının önüne geçilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Terörle mücadeledeki son durum ve yaz döneminde yürütülecek operasyonlar da kabinenin gündemindeki bir diğer önemli başlık olacak.