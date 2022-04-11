Son dakika: Emekli ikramiyesi artacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Masada Rusya-Ukrayna savaşı da var
Son dakika haberi... Emekli ikramiyesi artacak mı? Milyonlarca emeklinin gözü yarınki Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısına çevrildi. Kabine'de emeklilerin bayram ikramiyesine zam beklentisi de masada olacak. Rusya-Ukrayna savaşı toplantıdaki öncelikli gündem maddelerinden biri olacak. Kabine toplantısında ayrıca ekonomi ve diğer iç gelişmeler de konuşulacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası yapacağı 'Millete Sesleniş' konuşması ile alınan kararları kamuoyuna duyuracak.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, son toplantılarda olduğu gibi yine kabinenin gündemindeki öncelikli başlıklarından biri olacak. Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda Rusya - Ukrayna arasındaki son durum ele alınacak. Türkiye'nin iki ülke liderini bir araya getirmek ve kalıcı ateşkesi sağlamak için yürüttüğü diplomatik çabalar değerlendirilecek.
BAKÜ-ERİVAN BARIŞ SÜRECİ
Dış politika başlığında diğer bölgesel gelişmeler de kabine gündeminde yer alacak.
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, NATO üyesi ülkelerle önümüzdeki dönemde savunma sanayii konusunda atılacak ortak adımlar ile Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.
TERÖRLE MÜCADELE
Terörle mücadeledeki son durum ve yaz döneminde yürütülecek operasyonlar da Kabine'nin gündemindeki bir diğer önemli başlık olacak.
FAHİŞ FİYATA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER MASADA
Toplantıda iç gündemde öne çıkacak başlıklardan biri ekonomideki gelişmeler olacak. Fahiş fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirler de yine masada olacak. Fiyat artışlarının önüne geçilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.
Terörle mücadeledeki son durum ve yaz döneminde yürütülecek operasyonlar da kabinenin gündemindeki bir diğer önemli başlık olacak.
EMEKLİ İKRAMİYESİ ARTACAK MI?
Kabine'de emeklilerin bayram ikramiyesine zam beklentisi de masada olacak.
BAŞKAN ERDOĞAN "MİLLETE SESLENİŞ" KONUŞMASI YAPACAK
Başkan Erdoğan, toplantı sonrası yapacağı 'Millete Sesleniş' konuşması ile alınan kararları kamuoyuna duyuracak.
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