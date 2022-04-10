10 Nisan 2022, Pazar
Emekli bayram ikramiyesi son dakika: Bayram ikramiyesi için yeni hesap: "3.000 TL'yi bulabilir" Bayram ikramiyesi ne zaman yatar?
Bayram ikramiyesi ne zaman yatar? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı'nın idrak edildiği günlerde bayrmda ödenen ikramiyelerin ne zaman hesaplarda olacağını merak ediyor. 2021 yılında 1.100 TL olarak hesaplara yatan ikramiye ödemelerinde bu yıl artış yaşanıp yaşanmayacağı ise gündemdeki yerini koruyor. Konu hakkında çalışmaların olduğu bilinirken, gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, bayram ikramiyesi ne zaman yatar?
Giriş Tarihi: 10.04.2022 18:26
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