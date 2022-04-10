Emekli bayram ikramiyesi son dakika: Bayram ikramiyesi için yeni hesap: "3.000 TL'yi bulabilir" Bayram ikramiyesi ne zaman yatar?

Emekli ve memur zammı için yeni hesaplar yapıldı. 2022 bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak? sorusuna yanıt aranmaya başladı. Ramazan Bayramı'na kısa süre kala milyonlarca emeklinin gündeminde bayram ikramiyesi yer alıyor. Bilindiği üzere emekliler 2022 yılı itibariyle birçok kazanç elde etti. Hal böyle olunca gözler ikramiye ödemeleri için gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. İşte, emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?