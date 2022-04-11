11 Nisan 2022, Pazartesi
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Emekli ikramiyesi artacak mı? Kabine toplanıyor
Kabine Başkan Recep Tayyip Wrdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Rusya - Ukrayna savaşının yanısıra ekonomide yaşanan gelişmeler öncelikli gündem başlığı olacak. Kabinede fahiş fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirler ve emekli ikramiyelerinin ele alınması bekleniyor.