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YPG/PKK’nın sözde savaşçısı Şanlıurfa’da yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.04.2022
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YPG/PKK’nın sözde savaşçısı Şanlıurfa’da yakalandı

Terör örgütü YPG/PKK’nın sözde savaşçısı terörist, Şanlıurfa’da sığınmacı kılığında yakalandı. Terörist M.H., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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