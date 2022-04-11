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Son dakika: İstanbul Emniyet Müdürlüğü: 'Zeytinburnu Kasabı' Ali Ahmedi 2 ay önce tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.04.2022 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
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Son dakika: İstanbul Emniyet Müdürlüğü: ’Zeytinburnu Kasabı’ Ali Ahmedi 2 ay önce tutuklandı

Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada 'Zeytinburnu Kasabı' rumuzlu hesaptan üzerinde asker üniforması, elinde bıçak ve silahlarla çekildiği fotoğrafları paylaşan Afgan uyruklu Kasap Ali Ahmedi'nin 1 Şubat 2022 tarihinde tutuklandığını bildirdi.

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