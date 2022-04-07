Ankara Büyükşehir Belediyesi aldığı kararı geri çekti! Muhtarlar isyan etmişti

"METRO RİNG SERVİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLEN 5 ADET HAT DİREKT HAT OLARAK ÇALIŞACAK"

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; Özel Halk Otobüsleri bünyesinde Sincan-Etimesgut-Elvankent ve Eryaman bölgelerinde hizmet veren ve bir süre metro ring servisine dönüştürülen 5 adet hattın direkt hat olarak çalışacağı açıklandı. Açıklamada; 5 adet hattın 11 Nisan 2022 tarihinden itiraben Kızılay-Ulus güzergâhında hizmet vereceği bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açıklaması şöyle:

"Artan maliyetlerin tüm ulaşım ücretlerine yansıtılmaması için, Özel Halk Otobüsleri bünyesinde Sincan-Etimesgut-Elvankent ve Eryaman bölgelerinde hizmet vermekte olan 5 adet hat bir süre önce, metro ring servisine dönüştürüldü. Ancak akaryakıt fiyatları ve genel işletme giderlerinde yaşanan astronomik artışlar nedeniyle 15 Mart 2022 tarihindeki UKOME toplantısında toplu taşıma fiyat tarifesine artış yapıldı, bu tarife ve yeni açıkladığımız destek paketleriyle özel halk otobüsü esnafının mağduriyeti giderildi. Bu sebeple, metro ring hizmeti veren 5 hat gerekli planlama ve optimizasyonların yapılmasının ardından 11 Nisan 2022 tarihinden itibaren tekrar Kızılay-Ulus güzergâhında hizmet verecektir."

Sincan ve Etimesgut mahalle muhtarları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki göstermiş ve "Kızılay'a direkt sefer olsun, aktarma kaldırılsın. Hem 6.5 TL hem de aktarma 2.5 TL ile birlikte bir gidiş 9 TL oluyor" demişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Sincan ve Etimesgut'tan özel halk otobüsleriyle (ÖHO) Kızılay'a direkt ulaşımın kaldırılmasına yönelik aldığı kararı geri çekmesinde Sabah Gazetesi'nin yayınlarının etkili olduğuna dikkat çekti.