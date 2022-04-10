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Başkan Erdoğan'dan polise tebrik mesajı

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Giriş Tarihi: 10.04.2022
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Başkan Erdoğan’dan polise tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Başkan Erdoğan, "Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne teşkilatımızda görev yapan ve gerektiğinde canlarını vermekten çekinmeyen tüm polislerimizi şükranla, tazimle, rahmetle yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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