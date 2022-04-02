Mansur Yavaş’ın 3 yıllık karnesi pek zayıf geldi! Ankara’ya zam olup yağdı

Asgari ücretlilerin işe gidip gelmesi için 52 adet otobüs bileti vereceğini iddia eden ve "Ulaşımda biz zam yapmayacağız" iddiasında bulunan Yavaş, ulaşıma yüzde 160 zam yaptı. Bedava olan aktarma ücretlerini paralı yaptı.

Yavaş, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" iddiasında bulundu, suya yüzde 80 zam yaptı. Yavaş, göreve geldikten bu yana ekmeğin fiyatına da yüzde 185,71 zam yaptı. 3 bine yakın işçiyi çıkardı, 13 bin kişiyi aldı. İşte detaylar: