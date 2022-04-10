Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü
Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Avusturya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Avusturya arasında son dönemde artan üst düzey temaslardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ
Başkan Erdoğan, iki ülke arasındaki en güçlü insani bağı oluşturan Avusturya'daki Türk toplumunun refahı ve huzuru konusunda gösterilecek hassasiyetin mevcut olumlu atmosferi pekiştireceğini dile getirdi.
(Fotoğrafta: Avusturya Başbakanı Karl Nehammer)
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
Başkan Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisi için ellerinden gelen tüm gayreti göstermeye devam ettiklerini belirtti.
AB'YE VİZE VE GÜMRÜK BİRLİĞİ ÇAĞRISI
Başkan Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin yerleşik mekanizmalarının yeniden işletilmesi, vize serbestisi sürecinde artık somut gelişmeler kaydedilmesi, yeni fasılların açılması ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine gecikmeksizin başlanması beklentisini de yineledi.
TÜRKİYE'DEN DOĞAL GAZ VE ENERJİ HAMLESİ
Başkan Erdoğan, Hazar havzasındaki ve Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasının stratejik niteliğine dikkati çekerek, Avrupa'nın doğal gaz alanındaki önemli dağıtım merkezi Avusturya'yla bu noktadaki iş birliğini artırabileceklerini de kaydetti.
AVUSTURYA BAŞBAKANI NEHAMMER, YARIN MOSKOVA'DA PUTİN İLE GÖRÜŞECEK
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, yarın Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıklayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bilgilendirdiğini aktardı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, diplomasi trafiği sürüyor.
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini aktararak, "Biz (Avusturya) askeri açıdan tarafsızız, ancak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşında net bir duruşumuz var" dedi.
Nehammer, tahliye koridorları, ateşkes ve "savaş suçlarının tam olarak soruşturulması" çağrısında bulundu.
ERDOĞAN GÖRÜŞME İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİ
Nehammer ayrıca, Putin'le yapacağı görüşme hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u bilgilendirdiğini açıkladı.
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