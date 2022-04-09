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Başkan Erdoğan'dan Ürdün'e resmi ziyaret

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.04.2022
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Başkan Erdoğan’dan Ürdün’e resmi ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'ın davetine icabetle 11 Nisan Pazartesi günü Amman'a günübirlik resmi ziyarette bulunacak.

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