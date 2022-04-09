CHP’de yenilebilir enerji konusunda büyük çelişki yaşanıyor
CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan verdiği TBMM’ye verdiği soru önergesi ile yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine vurgu yaparken, Ürgüp Belediye Meclisi’nin CHP’li Meclis üyelerinin yenilenebilir enerjiye karşı oy vermeleri dikkat çekici bulundu.
CHP'de yenilebilir enerji konusunda büyük çelişki yaşanıyor. Sabah'tan Tolga Özlü'nün haberine göre CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan verdiği TBMM'ye verdiği soru önergesi ile yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine vurgu yaparken, Ürgüp Belediye Meclisi'nin CHP'li Meclis üyelerinin yenilenebilir enerjiye karşı oy vermeleri dikkat çekici bulundu.
CHP'Lİ VEKİL SARIASLAN, GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ İSTEDİ
CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan; 21 Mart 2022 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yazılı olarak yanıtlanmak üzere TBMM'ne soru önergesi verdi.
Faruk Sarıaslan verdiği soru önergesinde kendi seçim bölgesi olan Nevşehir'in Güneş Enerji Santralleri açısından yüksek bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, yenilenebilir enerji sistemlerinin yaygınlaştırılmasının ülkemiz ekonomisine ciddi katkı sunacağını, bu doğrultuda Nevşehir'de Güneş Enerji Santralleri yapımının planlanıp planlanmadığını sordu.
CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ PROJESİNE KARŞI ÇIKTI
CHP'li meclis üyeleri; AK Partili Ürgüp Belediyesi tarafından yapılması planlanan 1 MW gücündeki Güneş Enerji Santrali Projesi yapımına karşı çıktığı öğrenildi.
Mart Ayı Ürgüp Belediye Meclis toplantısında Güneş Enerji Santrali Projesi oylandı.
CHP ve İYİ Partililerin red oyuna karşılık, 9 AK Partili üyenin evet oyu ile Güneş Enerji Santrali Projesi kabul edildi
Ürgüp Belediyesi tarafından projesi hazırlanan 1 MW gücündeki Güneş Enerji Santrali ilçenin içme suyunun karşılandığı Mazı Bölgesinde kurulacak ve içme suyu için harcanan elektrik enerjisinin elde edilmesinde kullanılacak.
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