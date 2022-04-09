CHP’de yenilebilir enerji konusunda büyük çelişki yaşanıyor

Faruk Sarıaslan verdiği soru önergesinde kendi seçim bölgesi olan Nevşehir'in Güneş Enerji Santralleri açısından yüksek bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, yenilenebilir enerji sistemlerinin yaygınlaştırılmasının ülkemiz ekonomisine ciddi katkı sunacağını, bu doğrultuda Nevşehir'de Güneş Enerji Santralleri yapımının planlanıp planlanmadığını sordu.