Son dakika: Cumhur İttifakı harekete geçti! İBB'nin öğrenci akbiline yaptığı yüzde 40 zammın kaldırılması için teklif sunacaklar
Son dakika haberi... CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma yüzde 40 zam yaptı. Yeni zamla birlikte öğrenci için bir basım ücreti 3 lira 74 kuruş oldu. Aylık tam abonman ücreti 602 TL'ye, öğrenci aylığı ise 109 TL'ye yükseldi. İBB'nin zammı sonrası Cumhur İttifakı harekete geçti. AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu yayınladığı videoda, pazartesi günü öğrencilere yönelik yüzde 40 zammın kaldırılmasını teklif edeceklerini bildirdi. İETT kurumunun zarar görmemesi için de aradaki farkı İBB'nin sübvanse edeceği duyuruldu. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da toplu taşımaya yapılan zamma ilişkin, "Çok yanlış bir şey. Özel araçlı yolculuklara vatandaşı caydırmak için ekonomik bir toplu taşıma sunmak zorundasın. Bu devletin ve belediyenin asli görevi." ifadelerini kullandı.
İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 40 zam konuşulmaya devam ederken, AK Parti öğrencilerin mağduriyetini ortadan kaldırmak için harekete geçti. Ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zamdan öğrencilerin muaf tutulması için pazartesi günü Cumhur İttifakı İBB Meclisi'ne teklif sunacak. AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, 'Öğrencilerimize bir müjde vermek için huzurlarınızdayım' diyerek yayınladığı video ile teklifi duyurdu.
ÖĞRENCİ AKBİL ÜCRETLERİNE YAPILACAK ZAMMIN KALDIRILMASI TEKLİF EDİLECEK
AK Parti ve MHP grubu, İBB Meclisi'nde pazartesi günü yüzde 40'lık zammı gündeme getirecek. Öğrencilerin muaf tutulması için teklif sunacak.
Twitter'dan video paylaşan AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu şu ifadeleri kullandı:
Sevgili gençler sizlere bugün bir müjde vermek için huzurlarınızdayım. İBB şu kullandığınız öğrenci kartına yüzde 40 zam yaptı. Bu yüzde 40 zam sizi okula giderken, kütüphaneye giderken, evinize dönerken bir takım zorluklar ortaya çıkaracak. İstedik ki öğrencilerimiz dersleri ile, Türkiye'nin geleceği ile meşgul olsunlar. Dedik ki, AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak pazartesi günü İBB Meclisi'ne bir teklif sunalım. Bu yüzde 40'lık zam öğrencilerimiz için geçersiz olsun.
"ZAMMI İBB SÜBVANSE ETSİN"
Göksu, İETT zarar ediyor savunması yapanlara karşı da formülü açıkladı, "Bu zammı da İBB sübvanse etsin. Böylece İETT'de zarar etmesin, kazansın. Öğrencilerimiz de kazansın. Hayırlı olsun." dedi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul'da ulaşıma UKOME kararı ile yüzde 40 zam yapılmıştı. İBB'nin zammı sonrası İETT'de aylık abonman ücreti bir kii için 602 TL olmuştu. Öğrenciler için ise 109 TL olarak uygulanmaya başlamıştı. Bir basım akbil ücreti öğrenci için 3,74 TL, bir yetişkin için ise 7,67 TL olmuştu.
İstanbul'da taksi, dolmuş, sarı minibüs, okul servisleri, personel servisleri de zamdan nasibini almıştı.
KARAİSMAİLOĞLU'DAN İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA ZAM ELEŞTİRİSİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da toplu taşımaya yapılan yüzde 40'lık zamma ilişkin, "Çok yanlış bir şey. Özel araçlı yolculuklara vatandaşı caydırmak için ekonomik bir toplu taşıma sunmak zorundasın. Bu devletin ve belediyenin asli görevi. Bununla dertlenmek ve uğraşmak gerekir ama maalesef bunu göremiyoruz" dedi.
İBB'YE METRO YAPIMI ELEŞTİRİSİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bir soru üzerine, İstanbul'da metro yapımı ve ulaşım zammına yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne eleştirilerde bulundu. Karaismailoğlu, "Sonuçta bizim görevimiz vatandaşımıza milletimize hizmet etmek, yaşamını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını gidermek. Devlet olarak bizim görevimiz o. Bu metro hatları zamanında planlandı. Metropol kentlerde toplu taşıma olmazsa olmaz. Başka bir alternatif yok. Kaliteli, güvenli, alternatif toplu taşımayı vatandaşa sunmak zorundasınız ki yoksa herkes kendi özel aracıyla trafiğe çıkarsa burada işinden çıkılamaz bir hale gelecek. O yüzden bu metro yatırımlarını çok hızlı yapmak lazım" dedi.
"BAŞKALARININ YAPTIĞI HİZMETE ÇÖKME GAYRETİ VAR"
"Biz bakanlık olarak 103 kilometre metro yapıyoruz" diyen Adil Karaismailoğlu, "Şu anda belediyenin inşaatı devam eden 100 kilometre metro hattı var. Biz tarih veriyoruz. '2023 yılının sonuna kadar neredeyse 103 kilometrenin tamamını bitirip İstanbullular'ın hizmetine vermiş olacağız. Biz diyoruz ki, onlar bizimle hizmette yarışsınlar, bir an önce onlar da bitirip İstanbul'un trafiği rahatlasın. Ama maalesef o heyecanı orada göremiyoruz. Sonuçta yapılan bir hizmette yarışmak istiyoruz. Başkalarının yaptığı hizmete çökme gayreti var. Rahatsız oluyoruz. Herkesin yaptığını vatandaşın görmesi lazım. Hizmeti yapmayanların da dersini alması lazım. Daha önce başlamış metro hatları var. Şu an belediyenin yaptığı 100 kilometrelik metro hattı daha önce başlamış hatlardı. Yeni hiçbir hat olmadığı gibi mevcutlarda da hiçbir çalışma yok. Bu hızla 10 senede bitmez o metro hatları. İnsan bir İstanbullu olarak üzülüyor buna" ifadelerini kullandı.
"İSTANBUL'UN ÇOK CİDDİ BÜTÇELERİ VAR"
Bir gazetecinin "Burada sorun ne? Kaynak sorunu mu?" şeklindeki soruya ise "Bu zihniyet meselesi. İstanbul'un kaynağı İstanbul'a yeter. Bunu kendileri de söylüyordu. Çünkü İstanbul'un çok ciddi bütçeleri var. Bu bütçeler yatırımlar için veriliyor. O bütçeler yatırımlara gitmiyor. Nereye gittiğini biz de bilmiyoruz. Zamanı gelince vatandaşımız nereye gittiğini sorar. Ama bunlar mutlak bitmek zorunda. Yoksa İstanbul'daki trafik sorunu içinden çıkılamaz hale gelir. Ayrıca toplu taşımaya zam yapılıyor. Çok yanlış bir şey. Çünkü özel araçlı yolculuklara vatandaşı caydırmak için ekonomik bir toplu taşıma sunmak zorundasın. Bu devletin ve belediyenin asli görevi. Bununla dertlenmek ve uğraşmak gerekir ama maalesef bunu göremiyoruz" diyerek yanıt verdi.
Açıklamalarının ardından Adil Karaismailoğlu, basın mensuplarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
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