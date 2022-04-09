Son dakika: Cumhur İttifakı harekete geçti! İBB’nin öğrenci akbiline yaptığı yüzde 40 zammın kaldırılması için teklif sunacaklar

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da ulaşıma UKOME kararı ile yüzde 40 zam yapılmıştı. İBB'nin zammı sonrası İETT'de aylık abonman ücreti bir kii için 602 TL olmuştu. Öğrenciler için ise 109 TL olarak uygulanmaya başlamıştı. Bir basım akbil ücreti öğrenci için 3,74 TL, bir yetişkin için ise 7,67 TL olmuştu.

İstanbul'da taksi, dolmuş, sarı minibüs, okul servisleri, personel servisleri de zamdan nasibini almıştı.





KARAİSMAİLOĞLU'DAN İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA ZAM ELEŞTİRİSİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da toplu taşımaya yapılan yüzde 40'lık zamma ilişkin, "Çok yanlış bir şey. Özel araçlı yolculuklara vatandaşı caydırmak için ekonomik bir toplu taşıma sunmak zorundasın. Bu devletin ve belediyenin asli görevi. Bununla dertlenmek ve uğraşmak gerekir ama maalesef bunu göremiyoruz" dedi.

İBB'YE METRO YAPIMI ELEŞTİRİSİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bir soru üzerine, İstanbul'da metro yapımı ve ulaşım zammına yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne eleştirilerde bulundu. Karaismailoğlu, "Sonuçta bizim görevimiz vatandaşımıza milletimize hizmet etmek, yaşamını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını gidermek. Devlet olarak bizim görevimiz o. Bu metro hatları zamanında planlandı. Metropol kentlerde toplu taşıma olmazsa olmaz. Başka bir alternatif yok. Kaliteli, güvenli, alternatif toplu taşımayı vatandaşa sunmak zorundasınız ki yoksa herkes kendi özel aracıyla trafiğe çıkarsa burada işinden çıkılamaz bir hale gelecek. O yüzden bu metro yatırımlarını çok hızlı yapmak lazım" dedi.



"BAŞKALARININ YAPTIĞI HİZMETE ÇÖKME GAYRETİ VAR"

"Biz bakanlık olarak 103 kilometre metro yapıyoruz" diyen Adil Karaismailoğlu, "Şu anda belediyenin inşaatı devam eden 100 kilometre metro hattı var. Biz tarih veriyoruz. '2023 yılının sonuna kadar neredeyse 103 kilometrenin tamamını bitirip İstanbullular'ın hizmetine vermiş olacağız. Biz diyoruz ki, onlar bizimle hizmette yarışsınlar, bir an önce onlar da bitirip İstanbul'un trafiği rahatlasın. Ama maalesef o heyecanı orada göremiyoruz. Sonuçta yapılan bir hizmette yarışmak istiyoruz. Başkalarının yaptığı hizmete çökme gayreti var. Rahatsız oluyoruz. Herkesin yaptığını vatandaşın görmesi lazım. Hizmeti yapmayanların da dersini alması lazım. Daha önce başlamış metro hatları var. Şu an belediyenin yaptığı 100 kilometrelik metro hattı daha önce başlamış hatlardı. Yeni hiçbir hat olmadığı gibi mevcutlarda da hiçbir çalışma yok. Bu hızla 10 senede bitmez o metro hatları. İnsan bir İstanbullu olarak üzülüyor buna" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'UN ÇOK CİDDİ BÜTÇELERİ VAR"

Bir gazetecinin "Burada sorun ne? Kaynak sorunu mu?" şeklindeki soruya ise "Bu zihniyet meselesi. İstanbul'un kaynağı İstanbul'a yeter. Bunu kendileri de söylüyordu. Çünkü İstanbul'un çok ciddi bütçeleri var. Bu bütçeler yatırımlar için veriliyor. O bütçeler yatırımlara gitmiyor. Nereye gittiğini biz de bilmiyoruz. Zamanı gelince vatandaşımız nereye gittiğini sorar. Ama bunlar mutlak bitmek zorunda. Yoksa İstanbul'daki trafik sorunu içinden çıkılamaz hale gelir. Ayrıca toplu taşımaya zam yapılıyor. Çok yanlış bir şey. Çünkü özel araçlı yolculuklara vatandaşı caydırmak için ekonomik bir toplu taşıma sunmak zorundasın. Bu devletin ve belediyenin asli görevi. Bununla dertlenmek ve uğraşmak gerekir ama maalesef bunu göremiyoruz" diyerek yanıt verdi.

Açıklamalarının ardından Adil Karaismailoğlu, basın mensuplarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.