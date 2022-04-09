Şehitlere büyük saygısızlık! İBB kontrolündeki tarihi tekkeden utandıran görüntüler

"TEKKENİN BİRAN ÖNCE ONARILMASI LAZIM"



Konuyla ilgili konuşan Tarihçi ve yazar Halit Develioğlu, "Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde bulunan Daver Baba tekkesinin tarihi 1350-1375 yıllarına dayanıyor. Bu tekkeyi 18. yüzyılın başlarında Maltepe'de şeyhlik yapan Daver Baba Hazretleri tekkenin postuna oturuyor. Bu tekke daha sonra Nakşibendi tekkesi oluyor ve yıllar sonra bu tekke harabeye dönüyor ve ahşap tekke binası yerle bir oluyor. Daver Baba ve şehitlerin kabirleri şuan isimsiz ve harabe durumda. Bu tekkenin bir an önce onarılmasını istiyoruz. Tekkeler bizim irfan yuvamız. Anadolu kültürümüzün tapu senetleridir. Bizim ecdadımıza vefa göstermemiz gerekiyor. İnşallah bu tekke yakın zaman içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından planlanarak burayı kurtarırlar" dedi.







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