Son dakika: CHP'li İBB'nin Ramazan etkinliğinde skandal! Söylenen şarkı tepki çekti: Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde
Son dakika haberi... CHP'lİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Yenikapı'da düzenlediği Ramazan etkinliğinde skandal bir olay yaşandı. Etkinlik alanında sahneye çıkan şarkıcı 'unutamadım' şarkısını seslendirdi. Ramazan ayında söylenen şarkıda geçen "Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde" sözleri büyük tepki çekti.
AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları'nın düzenlediği, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın da katıldığı sahur programı sosyal medyada hedef haline getirilmiş, söz konusu programa katılan gençlerin erbane çalarak eğlenmesi birtakım odaklar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
Sahur etkinliğini bir algı ve propaganda malzemesi haline getiren CHP medyası ve troll ağı mesnetsiz iddialar üzerinden Ağrı'daki AK Partili gençlere yüklenmişti.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği ramazan etkinliği sosyal medya gündem oldu.
İBB'NİN RAMAZAN ETKİNLİĞİNDE TEPKİ ÇEKEN ŞARKI: KAÇ KADEH KIRILDI SARHOŞ GÖNLÜMDE
İBB yönetiminin 'İstanbul'da Ramazan Etkinlikleri' kapsamında düzenlediği, Rubato'nun sahne aldığı konserde "Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde" şarkısının çalınması büyük tepki çekti.
AĞRILI GENÇLERİ HEDEF ALANLAR BAKALIM İBB'YE NE DİYECEK!
Ağrı'daki AK Partili gençlerin sahur etkinliği üzerinden kirli algılar yürüten CHP ve güdümündeki odakların Ramazan etkinliği adı altında İBB'nin düzenlediği "kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde" şarkısının seslendirildiği konsere yapacağı yorum şimdiden merak konusu oldu.
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