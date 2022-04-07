Son dakika: CHP’li İBB’den bir katliam daha: Ataşehir’de ağaçlar iş makineleriyle güpegündüz söküldü! Vatandaşlar isyan etti

"HALKA HESAP VERSİNLER"

Yapılan ağaç kesimine tepki gösteren vatandaşlardan Ercan Güven, "Şu an burada ağaçların neden kesildiğini bilemiyoruz. Bu ağaçları alıp başka yere dikecekler mi, dikmeyecekler mi, bu ağaçlar ne olacak bunların açıklamasını yapsınlar. Halka hesap versinler. Bir çalışma varsa açıklama yapsınlar insanlar zaten bunu anlar. Herkesin acil bir şekilde anlayacağı bir açıklama olması lazım. Bu şekilde bir ağaç kesimini kabul edemeyiz" dedi.



