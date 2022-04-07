Son dakika: CHP'li İBB'den bir katliam daha: Ataşehir’de ağaçlar iş makineleriyle güpegündüz söküldü! Vatandaşlar isyan etti
Son dakika haberi... İstanbul Ataşehir’de cadde ortasında bulunan onlarca ağaç, İBB ekiplerince güpegündüz söküldü. Ağaçların sökülerek kamyonete yüklendiği anlar ve kesim yapılan alan havadan görüntülendi. Yapılan ağaç kesimine tepki gösteren vatandaşlar, "Halka hesap versinler." dedi.
Olay, sabah saatlerinde Ataşehir İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi.
Erken saatlerde adrese gelen İBB ekipleri cadde üzerinde orta refüj üzerindeki yeşillik alanda bulunan onlarca ağacı sökerek kamyonete yükledi.
Cadde üzerindeki diğer ağaçlarında söküm işlemleri devam ederken konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Yapılan ağaç sökümünü gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Ekiplerin ağaçları sökerek kamyonete yüklediği anlar ve söküm işlemlerinin devam ettiği alan havadan görüntülendi.
"HALKA HESAP VERSİNLER"
Yapılan ağaç kesimine tepki gösteren vatandaşlardan Ercan Güven, "Şu an burada ağaçların neden kesildiğini bilemiyoruz. Bu ağaçları alıp başka yere dikecekler mi, dikmeyecekler mi, bu ağaçlar ne olacak bunların açıklamasını yapsınlar. Halka hesap versinler. Bir çalışma varsa açıklama yapsınlar insanlar zaten bunu anlar. Herkesin acil bir şekilde anlayacağı bir açıklama olması lazım. Bu şekilde bir ağaç kesimini kabul edemeyiz" dedi.
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