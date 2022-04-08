08 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MSB görüntüleri paylaştı! İzmir'de hava savunma atışları gerçekleştirildi

MSB görüntüleri paylaştı! İzmir'de hava savunma atışları gerçekleştirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.04.2022 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
ABONE OL
MSB görüntüleri paylaştı! İzmir’de hava savunma atışları gerçekleştirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'nca İzmir'de 'Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış' faaliyeti gerçekleştirildiği belirtilerek, atış görüntüleri paylaşıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA