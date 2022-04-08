Koronavirüs salgınında sona doğru! Maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak? Karantina ile ilgili yeni kararlar alınacak





BAYRAM SONRASI KARARLARI

Türkiye de Omicron dalgasını büyük oranda atlattı. Hızla günlük vaka sayıları ve ölüm rakamları geriledi, hastanelerin yoğun bakımları boşaldı. Ramazan ayı boyunca artan hareketliliğin vaka sayıları ve hastanelere yansıması ile ilgili bir sorun olmaması halinde Batılı ülkelerde olduğu gibi bazı kısıtlamaların daha kaldırılması gündeme gelebilecek.