Koronavirüs salgınında sona doğru! Maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak? Karantina ile ilgili yeni kararlar alınacak
Son dakika haberine göre: Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında Omicron’un alt varyantı BA.2’de korkulan olmadı. Birçok ülke Kovid-19'a grip muamelesi yapıyor. Türkiye’de de maske takma zorunluluğu gibi birçok konuda bayram sonrası yeni kararların alınması bekleniyor.
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında, Omicron'dan sonra ortaya çıkan alt varyant BA.2 ile ilgili korkulan olmadı. BA.2 de Omicron'a benzer etkiler gösterdi. Bu da pandeminin endemiye döneceğinin göstergesi olarak kabul ediliyor.
Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre: Virüsün hastalık yapma etkisinin düşmesi ile birlikte Avrupa ülkeleri arka arkaya test, maske, karantina zorunluluğu gibi konularda kararlar almaya başladı. Bazı ülkeler artık Kovid'e grip muamelesi yapıyor. Batılı ülkeler arka arkaya sınırlamaları kaldırırken, Türkiye bayram sonrası karantina ve kapalı alanlarda maske takılması zorunluluğunu gündemine alacak.
BAYRAM SONRASI KARARLARI
Türkiye de Omicron dalgasını büyük oranda atlattı. Hızla günlük vaka sayıları ve ölüm rakamları geriledi, hastanelerin yoğun bakımları boşaldı. Ramazan ayı boyunca artan hareketliliğin vaka sayıları ve hastanelere yansıması ile ilgili bir sorun olmaması halinde Batılı ülkelerde olduğu gibi bazı kısıtlamaların daha kaldırılması gündeme gelebilecek.
Bayram sonrası tartışılacak konuların başında karantina zorunluluğunun kaldırılması gelecek. Bazı ülkeler karantina uygulamasını sona erdirdi. Türkiye'nin de bu yönde bir kararı gündemine alması bekleniyor. Aynı şekilde yaz ayları ile birlikte kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılması ya da toplu taşıma gibi alanlar ile sınırlı tutulabileceği belirtiliyor.
ANADOLU'DA DA ENDİŞE YOK
En çok endişe edilen konuların başında yaz ayları ile birlikte büyükşehirlerden Anadolu'ya doğru hareketlilik ve bunun sonrasında virüsün Anadolu şehirlerine taşıması geliyordu.
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