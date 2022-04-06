HDP ile gizli ittifakın bedelini ödüyorlar: Eren Bülbül adı Türk bayrağı dalgalandıkça ebediyen kahramanca yaşatılacak
Mersin Akdeniz Belediye Meclisi'nde şehirde bulunan bir parka şehir Eren Bülbül'ün adının verilmesine CHP ve HDP'li meclis üyelerinin karşı çıkması AK Parti ve MHP'de tepki ile karşılandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, "CHP’nin Türkiye düşmanlarıyla, terör örgütünün siyasi uzantısıyla gerçekleştirdiği gizli ittifakın bedelini bütün bu belediyelerde alınan kararlarda görüyoruz" dedi. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ise "Eren Bülbül adı; Türk bayrağı dalgalandıkça, Türk milleti var oldukça, Türk vatanı hür ve bağımsız yaşadıkça daima iftiharla anılacak, ebediyen kahramanca yaşatılacaktır." ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Mersin Akdeniz Belediye Meclisi'nde, CHP ve HDP'li üyelerin, 11 Ağustos 2017'de Trabzon Maçka'da PKK'lılar tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün adının parka verilmesine karşı çıkmasına tepki gösterdi.
CHP'NİN TÜRKİYE DÜŞMANLARIYLA OLAN İTTİFAKI
Özkan, karara şaşırmadıklarını belirterek, "31 Mart 2019 seçimleri gerçekleşirken, o dönem HDP'nin Eş Genel Başkanı çıkıp, bütün CHP'li belediyelere, CHP ve İYİ Parti'ye hitaben, şu tehditte bulunmuştu; 'İstanbul ve Ankara belediyeleri bilecekler ki; o koltuklarda içlerinde HDP'ye ve PKK'ya gönül verenlerin oylarıyla oturuyorlar. Onun için kendi sınırlarını iyi bilecekler.' O dönem herhangi bir cevap alındı mı? Hayır. Maalesef CHP'nin Türkiye düşmanlarıyla, terör örgütünün siyasi uzantısıyla gerçekleştirdiği gizli ittifakın bedelini bütün bu belediyelerde alınan kararlarda görüyoruz" dedi.
GİZLİ İTTİFAKIN BEDELİNİ ÖDÜYORLAR
Asıl karar alıcının HDP olduğunu savunan Özkan, "HDP'nin çizdiği sınırlar içerisinde kalan bir CHP iradesinin varlığına tanık ediyoruz. Hani şöyle bir söz var; 'Kiminle arkadaşlık ettiğine, kiminle yol yürüdüğüne dikkat et. Bülbül güle, karga çöplüğe götürür.' Bu anlamda CHP, Türkiye düşmanlarıyla, FETÖ'süyle, PKK'nın siyasi uzantısıyla yapmış olduğu gizli ittifakın bedelini kendisi ödüyor. Ödemeye de devam edecek. Şu anda Türkiye'nin genel perspektifine, siyası konjonktörüne baktığımız zaman, 6'lı masayı bir araya getiren iradenin, HDP iradesi olduğunu görüyoruz. Sadece CHP değil, o masanın etrafında yolunu kaybedenler, 'ülkücüyüz' diye siyaset yapmaya gayret edenler, CHP ve adını bilmediğimiz diğer siyasi partiler, açıkçası HDP'nin çizdiği sınırlar içeresinde siyaset yapmaya mecburdur" ifadelerini kullandı.
MHP'Lİ KILAVUZ: UTANÇ VESİKASI
MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz da CHP ve HDP'li üyelerin verdiği karara tepki göstererek şöyle konuştu:
"Eren Bülbül adı; Türk bayrağı dalgalandıkça, Türk milleti var oldukça, Türk vatanı hür ve bağımsız yaşadıkça daima iftiharla anılacak, ebediyen kahramanca yaşatılacaktır. Eren Bülbül adı şehit olduğu andan itibaren yüreklerimize kazınmış, şehitler kervanının kutlu yolculuğuna katılmış, Türk milletinin şanlı mazisinde şerefli yerini almıştır. CHP ve HDP'nin bu ülkenin milli varlığına hazımsızlığını ortaya koyan, çok açık ve net utanç vesikalarıdır bu karar. Bu utanç vesikası CHP için de ilk değildir. CHP yiğit evladımız, yüz akımız Eren Bülbül'ün adı geçince bölücülüğü ortaya koymuştur. CHP/HDP/PKK ittifakı bir kez daha gözler önüne serilmiş, CHP'nin istikameti kaybolmuş, iradesi HDP'ye pelesenk olmuş, kirli ittifakları yeniden deşifre edilmiştir."
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