HDP ile gizli ittifakın bedelini ödüyorlar: Eren Bülbül adı Türk bayrağı dalgalandıkça ebediyen kahramanca yaşatılacak

GİZLİ İTTİFAKIN BEDELİNİ ÖDÜYORLAR

Asıl karar alıcının HDP olduğunu savunan Özkan, "HDP'nin çizdiği sınırlar içerisinde kalan bir CHP iradesinin varlığına tanık ediyoruz. Hani şöyle bir söz var; 'Kiminle arkadaşlık ettiğine, kiminle yol yürüdüğüne dikkat et. Bülbül güle, karga çöplüğe götürür.' Bu anlamda CHP, Türkiye düşmanlarıyla, FETÖ'süyle, PKK'nın siyasi uzantısıyla yapmış olduğu gizli ittifakın bedelini kendisi ödüyor. Ödemeye de devam edecek. Şu anda Türkiye'nin genel perspektifine, siyası konjonktörüne baktığımız zaman, 6'lı masayı bir araya getiren iradenin, HDP iradesi olduğunu görüyoruz. Sadece CHP değil, o masanın etrafında yolunu kaybedenler, 'ülkücüyüz' diye siyaset yapmaya gayret edenler, CHP ve adını bilmediğimiz diğer siyasi partiler, açıkçası HDP'nin çizdiği sınırlar içeresinde siyaset yapmaya mecburdur" ifadelerini kullandı.