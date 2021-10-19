CHP’li Engin Özkoç’un FETÖ bağlantısı | Gizli toplantı deşifre oldu

"FETÖ'nün siyasi ayağı nerede?" diye ortalarda dolaşan CHP, terör örgütü FETÖ ile yurt dışında dirsek temasında geziniyor. FETÖ'cülerle sürekli yanyana görünen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un skandal görüşmeleri bir videoda toplandı.

FETÖ'cülerle sürekli yanyana görünen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un işte o görüntüleri...