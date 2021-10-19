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CHP'li Engin Özkoç'un FETÖ bağlantısı | Gizli toplantı deşifre oldu

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Giriş Tarihi: 19.10.2021 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021
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CHP’li Engin Özkoç’un FETÖ bağlantısı | Gizli toplantı deşifre oldu

Son dakika haberleri... FETÖ üyeleri ile yaptığı görüşmelerle gündem olan CHP'li Engin Özkoç'un FETÖ'cülerle görüşmeleri sosyal medyaya düştü. Yıllardır FETÖ'cülerle dirsek teması kuran CHP'li vekilin kimlerle hangi toplantılara katıldığı deşifre oldu! İşte o görüşmeler...

"FETÖ'nün siyasi ayağı nerede?" diye ortalarda dolaşan CHP, terör örgütü FETÖ ile yurt dışında dirsek temasında geziniyor. FETÖ'cülerle sürekli yanyana görünen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un skandal görüşmeleri bir videoda toplandı.

FETÖ'cülerle sürekli yanyana görünen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un işte o görüntüleri...

CHP’li Engin Özkoç’un FETÖ ilişkileri bitmek bilmiyor! CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ'UN FETÖ İLİŞKİLERİ BİTMEK BİLMİYOR!

ÖZKOÇ FETÖ'CÜLERİN BÜYÜK İMAMLARKURULU TOPLANTISINDA

FETÖ'NÜN KAÇAK İMAMI MAHMUT YETER VE ÖZKOÇ

FETÖ'YE BAĞLI KURULUŞTAN ÖDÜL

BÜYÜK İMAMLAR KURULU TOPLANTISI

AMERİKA'DA FETÖ İMAMLARIYLA POZ

FETÖ MASASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ocak 2012 tarihinde FETÖ'nün ABD imamı ve Türk Amerikan Birliği (TAA) Başkanı Faruk Taban ve yöneticilerini genel merkezde kabul etmişti.

Söz konusu ziyaret, aynı gün CHP Genel Merkezi'nin resmi internet sitesinde yer aldı ve "Türk Amerikan Birliği Başkan ve Yöneticileri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti" başlığıyla verildi. Ziyarete ilişkin haber, CHP'nin arşivlerinde yer alıyordu.

FETÖ İMAMLARI İLE YAN YANA

EnginÖzkoç, 17-25 Aralık'tan önce 2013 yılının başında Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'yken FETÖ'nün ekonomik ayaklarından biri olan TUSKON ile ABD'ye gitmişti. Özkoç, CHP'li Bülent Tezcan, Gökhan Günaydın, Faik Tunay ve Ali Demirçalı ile Türk Amerikan Konvansiyon'unun enerji, ticaret ve kalkınma konulu toplantısına katılmıştı.

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