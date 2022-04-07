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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 5 ülkenin savunma bakanıyla videokonferans toplantısı yaptı

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Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 5 ülkenin savunma bakanıyla videokonferans toplantısı yaptı

Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Romanya ve Ukrayna'nın savunma bakanları videokonferans toplantısında bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Görüşmede, diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere Ukrayna’da acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve sivillerin emniyetli şekilde tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır" dedi.

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