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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli görüşme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.04.2022
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan önemli görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mali Savunma ve Muharip Gaziler Bakanı Sadio Camara ile görüştü. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu

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