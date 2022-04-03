03 Nisan 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Milli Savunma Bakanı Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov telefonda görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.04.2022
ABONE OL
Milli Savunma Bakanı Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov telefonda görüştü

Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için yoğun mesaiye devam ediyor. Başkan Erdoğan önderliğinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temaslarını sürdürüyor. Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA