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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Mariupol'deki Türklerin tahliyesiyle ilgili açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.04.2022 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Mariupol’deki Türklerin tahliyesiyle ilgili açıklama

Mariupol'deki Türklerin tahliyesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli çalışıyoruz. Kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz." dedi.

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