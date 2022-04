Son dakika: Başkan Erdoğan duyurmuştu! 2 bin 300 öğrenciye burs müjdesi! Detaylar belli oldu

STAR BAŞVURU ŞARLARI NELER?

Başkkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından TÜBİTAK, programla ilgili iki yeni çağrı açtı. STAR programının lisans çağrısı ile üniversiteye giriş sıralaması 100 bin ve altında yer alan öğrencilerden not ortalaması 2.0 ve üstü olanlar, üniversiteye giriş sıralaması 100 bin ve 150 bin arasında olan öğrencilerden not ortalaması 3.0 ve üstü olanlar, üniversiteye giriş sıralaması 150 bin ve 200 bin arasında olan öğrencilerden not ortalaması 3.5 ve üstü olanlar arasından şartları sağlayan 2 bin öğrenci desteklenecek. Programla ilgilenen öğrenciler 22 Nisan'a kadar başvuru yapabilecek.