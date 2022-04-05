Bucha'da sivillerden Türkiye'ye teşekkür
Ukrayna'nın başkenti Kiev, Irpin, Bucha ve Gostomel tamamen Rus kuvvetlerinden temizlendi. Söz konusu bölgelerde savaşın yaraları sarılmaya başlanırken, Bucha şehrinde savaşın kırılma noktası görüntülendi. Şehrin Rus kuvvetlerinden temizlenmesiyle rahat bir nefes alan Bucha sakinleri Türkiye'ye teşekkür etti.
İnsanlık dramının yaşandığı Bucha'da aracıyla ve bisikletiyle kaçmaya çalışırken vurularak hayatını kaybetmiş sivil insanlar ile sokak ortasında yatan cesetleri gördüğünüzde atılan çığlıkların sesini duyabiliyorsunuz.
Bucha'da savaşın şiddetini ve ağır bombardımanın izlerini attığınız her adımda görmek mümkün. Akaryakıt istasyonları, yaşam alanları, oteller, tatil köyleri, çocuk parkları, alışveriş merkezleri tamamen tahrip olurken, bölgede bulunan tüm marketlerin de yağmalandığı görüldü.
BUCHA'DA SAVAŞIN KIRILMA NOKTASI
Şiddetli çatışmaların günlerce yaşandığı Bucha Rus askerlerinden temizlendikten sonra şehir merkezi ve savaşın kırılma noktası ilk kez SABAH tarafından görüntülendi.
Bucha yolunda 17 tank ve zırhlı aracın imha edilmesiyle Rus kuvvetleri burada büyük bir kayıp yaşarken, şehir merkezinde uzunluğu 500 metreyi geçmeyen bir caddede Rus kuvvetlerine ait 24 tank ve zırhlı aracın imha edilmesiyle Ukrayna Bucha'da zafer ilan etti.
Bucha'da savaşın kazanılmasında hiç şüphe yok ki Rus kuvvetlerine ait 24 tank ve zırhlı aracın imha edilmesi büyük önem taşıyor. Yerlerde patlamamış tank mühimmatları, çok sayıda tank ve top mermisi ile uzun namlulu silah mermisi kovanı bulunuyor.
SİVİLLER EVLERİNİN ÖNÜNE KUM TORBALARIYLA MEVZİ HAZIRLAMIŞ
Bucha şehir merkezinde bulunan evler, marketler, iş merkezleri yaşanan çatışmalar nedeniyle harabeye dönerken, evlerin bahçesinde kullanılmamış Molotof kokteylleri dikkatimizi çekti. Sivil vatandaşların kendilerini savunmak için evlerinin önüne kum torbalarıyla mevzi hazırladığı, güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİLER
Bucha'nın Rus kuvvetlerinden tamamen temizlenmesiyle bölge halkı da rahat bir nefes aldı. Şehirde arama-tarama çalışmaları ile güvenliğin sağlanması için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen, günler süren çatışmaların ardından bölge halkı günler sonra sokağa çıktı.
Şehirde yaşayan insanlara gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımı yapıldı. Yapılan yardımları görüntülemek için bölgeye gittiğimizde çelik yeleğimizde bulunan Türk bayrağını gören vatandaşlar Türk basınına sevgi gösterisinde bulundu ve sarılarak Türkiye'ye teşekkürlerini ilettiler.
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