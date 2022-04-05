Bucha’da sivillerden Türkiye’ye teşekkür

BUCHA'DA SAVAŞIN KIRILMA NOKTASI

Şiddetli çatışmaların günlerce yaşandığı Bucha Rus askerlerinden temizlendikten sonra şehir merkezi ve savaşın kırılma noktası ilk kez SABAH tarafından görüntülendi.

Bucha yolunda 17 tank ve zırhlı aracın imha edilmesiyle Rus kuvvetleri burada büyük bir kayıp yaşarken, şehir merkezinde uzunluğu 500 metreyi geçmeyen bir caddede Rus kuvvetlerine ait 24 tank ve zırhlı aracın imha edilmesiyle Ukrayna Bucha'da zafer ilan etti.