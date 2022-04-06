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Ücretsiz seyahat kapsamında yapılan gelir desteği ödemeleri artırıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.04.2022
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Ücretsiz seyahat kapsamında yapılan gelir desteği ödemeleri artırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazileri ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemesi artırıldı.

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