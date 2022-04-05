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Son dakika: HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürülecek mi? AK Parti'den açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.04.2022
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Son dakika: HDP’li Semra Güzel’in milletvekilliği düşürülecek mi? AK Parti’den açıklama

Son dakika haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "HDP'li Semra Güzel'in mazeretsiz 5 birleşime katılmama durumu tespit edildiğinde gereği yapılacaktır." dedi.

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