Son dakika: HDP Milletvekili Semra Güzel kaçtı mı? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, teröristle fotoğrafı ortaya çıkan ve vekilliği üşürülen HDP'li Semra Güzel'in kaçtığıyla ilgili iddialara yanıt verdi. Bakan Bozdağ, Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı. Resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor." dedi. Bozdağ, Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Adnan Oktar davasıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILAN HDP'Lİ
"Şu anda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız 23 Mart'ta bununla ilgili yakalama kararı çıkardı. Ve kollukta bunlarla alakalı gerekli arama ve taramayı yaptı. Ama bilinen adreslerinde Semra Güzel'e ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair de elimizde kesin ve resmi bir veri yok. Yurt içinde mi yoksa yurt dışına çıktı mı; buna dair kayıtlar incelendiğinde resmi kanallardan yurt dışına bir çıkışta gözükmüyor.
KAŞIKÇI DAVASININ SUUDİ ARABİSTAN'A NAKLİ
Görüşümüzü bugün göndereceğiz. Bu yargılamanın, davanın nakli konusunda bakanlık olarak olumlu görüş bildireceğiz.
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ TAHLİYE KARARLARI
HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında inceleme izni verdi.
FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN ABD'DEN İADE TALEBİ
Maalesef bugüne kadar ABD bu talebimize olumlu cevap vermedi. Türkiye olarak biz iade konusunda ısrarımızı ve bu konudaki haklı talebimizi en üst düzeyde dile getirmeye ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu talebinin yerine getirilmesini sağlamayı bundan sonradan devam edeceğiz.
SEDAT PEKER HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Bildiğiniz gibi Kırmızı Bülten çıkarıldı. Türkiye hem İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden gelen talepleri de dikkate alarak iade talebinde bulundu. Bizim iade talebimizin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ulaştığını değerlendiriyoruz. Ama oradan şu ana kadar bize herhangi bir dönüş olmadı."
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