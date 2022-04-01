Son dakika: HDP Milletvekili Semra Güzel kaçtı mı? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan önemli açıklamalar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILAN HDP'Lİ



"Şu anda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız 23 Mart'ta bununla ilgili yakalama kararı çıkardı. Ve kollukta bunlarla alakalı gerekli arama ve taramayı yaptı. Ama bilinen adreslerinde Semra Güzel'e ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair de elimizde kesin ve resmi bir veri yok. Yurt içinde mi yoksa yurt dışına çıktı mı; buna dair kayıtlar incelendiğinde resmi kanallardan yurt dışına bir çıkışta gözükmüyor.