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HDP’li Semra Güzel YPG’ye mi kaçtı? Suriye'de mi Almanya'da mı?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 05.04.2022 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
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HDP’li Semra Güzel YPG’ye mi kaçtı? Suriye’de mi Almanya’da mı?

HDP'li Semra Güzel'in Şırnak'taki Hezil Çayı üzerinden sınır ötesine geçtiği tespit edildi. Suriye'de YPG kontrolündeki alana geçtiği değerlendiriliyor. TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

HDP'li Semra Güzel'in Hezil Çayı üzerinden PKK/YPG bölgesinde kaçtığı iddia edildi.

HDP'li Güzel Suriye'de mi Almanya'da mı? Teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li vekil nereye kaçtı? Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li vekil nasıl kaçtı?

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Dokunulmazlığı görüşülürken zaten Meclis'e gelip savunma yapmadı. Dokunulmazlığının tartışıldığı bir dönemde aslında geçiş yaptığı yani Ocak ayında Ankara'dan Diyarbakır'a oradan Şırnak'a oradan da Kuzey Suriye'ye YPG bölgesine geçtiği bilgisi var.

AVRUPA'YA GEÇMEYE ÇALIŞYOR

Fakat oradan Avrupa'ya geçmeye çalışıyor. Tam olarak geçip geçmediğine dair net bir bilgi yok ama Almanya ya da Belçika eldeki bilgiler bunu gösteriyor. Sürekli orayla yazıştığı ve Suriye'den Avrupa'da bu iki ülkeden birine iltica etmeye çalıştığı bilgisi var.

İltica kabul edilirse geri almak çok zor olacak. Zaten bulunduğu yerde hakkına yakalama kararı var. PKK ile işbirliği yaptığına dair yargılama da başladı.

HDP’li Güzel YPG’ye mi kaçtı? HDP'Lİ GÜZEL YPG'YE Mİ KAÇTI?

HDP’li Semra Güzel kaçtı mı? Açıklama geldi HDP'Lİ SEMRA GÜZEL KAÇTI MI? AÇIKLAMA GELDİ

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