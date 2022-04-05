HDP’li Semra Güzel YPG’ye mi kaçtı? Suriye’de mi Almanya’da mı?

İşte o açıklamalardan satır başları;

Dokunulmazlığı görüşülürken zaten Meclis'e gelip savunma yapmadı. Dokunulmazlığının tartışıldığı bir dönemde aslında geçiş yaptığı yani Ocak ayında Ankara'dan Diyarbakır'a oradan Şırnak'a oradan da Kuzey Suriye'ye YPG bölgesine geçtiği bilgisi var.

AVRUPA'YA GEÇMEYE ÇALIŞYOR

Fakat oradan Avrupa'ya geçmeye çalışıyor. Tam olarak geçip geçmediğine dair net bir bilgi yok ama Almanya ya da Belçika eldeki bilgiler bunu gösteriyor. Sürekli orayla yazıştığı ve Suriye'den Avrupa'da bu iki ülkeden birine iltica etmeye çalıştığı bilgisi var.