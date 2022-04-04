Son dakika | HDP’li Semra Güzel kaçtı mı? İçişleri Bakanlığı’ndan dikkat çeken açıklama

"Bilinen adreslerinde Semra Güzel'e ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair de elimizde kesin ve resmi bir veri yok, yurt içinde mi yoksa yurt dışına çıktı mı? Resmi kanallar açısından yurt dışına çıkış da gözükmüyor ama gayri resmi, kaçak yollardan yurt dışına çıktı mı bu konu da tahkik ediliyor. Ulaşılan bilgiler basınla paylaşılacaktır. Hem kolluk hem de devletin diğer birimlerinin bu konuyla ilgili yakın takipte olduğunu, arama taramayı sürdürdüğünü bilemenizi isterim. Şu ana kadar Semra Güzel'e ulaşma ve nerede olduğunu tespit etme imkanı olmadı. Yakında kolluk güçlerimiz kendisine ulaşır ve hukukun gerekleri yerine getirilir."