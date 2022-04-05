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MSB'den "Milli Anadolu Kartalı 2022" paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.04.2022
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MSB’den Milli Anadolu Kartalı 2022 paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, dün başlayan "Milli Anadolu Kartalı 2022" eğitiminden görüntüler paylaştı. Bakanlık, eğitimlerin 15 Nisan'a kadar devam edeceğini duyurdu.

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