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AK Parti'de kritik toplantı sona erdi! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 05.04.2022 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
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AK Parti’de kritik toplantı sona erdi! Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Sona eren AK Parti MKYK toplantısı sonrası Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor.

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