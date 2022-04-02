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Dışişleri Bakanlığından Yemen açıklaması: Ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.04.2022
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Dışişleri Bakanlığından Yemen açıklaması: Ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'nca, Yemenli taraflar arasında, ramazan ayının başlangıcından itibaren 2 ay süreyle ateşkes ilan edilmesine yönelik varılan mutabakatın memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

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