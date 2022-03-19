19 Mart 2022, Cumartesi
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Son dakika: MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde PKK'ya darbe! 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2022
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Son dakika: MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde PKK’ya darbe! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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