10 Mart 2022, Perşembe
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Son dakika... MSB açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 10.03.2022 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022
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Son dakika... MSB açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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