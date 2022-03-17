17 Mart 2022, Perşembe
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Son dakika: MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde PKK'ya darbe: 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.03.2022
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Son dakika: MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde PKK’ya darbe: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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