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Tüm polisleri ilgilendiriyor! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan şark görevi açıklaması: Daha avantajlı hale getirdik

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.04.2022
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Tüm polisleri ilgilendiriyor! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan şark görevi açıklaması: Daha avantajlı hale getirdik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ramazan ayının ilk sahurunu Ankara'nın Mamak ilçesindeki Tuzluçayır Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis ve bekçilerle yaptı. Burada konuşma yapan Bakan Soylu şark göreviyle ilgili açıklamalarda da bulundu.

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