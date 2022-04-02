Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Her türlü denetime açık bir infaz sistemi uyguluyoruz

"İNFAZ SİSTEMİMİZİ SUÇLAYANLARA PRİM VERMEDİK, BUNDAN SONRA DA VERMEYECEĞİZ"

Türk infaz sistemiyle ilgili zaman zaman uluslararası kuruluşlardan rapor hazırlamaya gelenler olduğunu ve bu raportörlerin kendilerine bildirdikleri her somut konunun üzerine gittiklerini ifade eden Bozdağ, "Terör örgütlerinin ağzıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve infaz koruma memurlarımızı, infaz sistemimizi suçlayanlara prim vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Doğru olan her şeyin üzerine gittik bundan sonra da gideriz. Ama şu ana kadar doğru bir bilgi, doğrulanmış bir işkence ve kötü muamele iddiasına ulaşamadık." diye konuştu.

COVID-19 salgınında en büyük mücadeleyi verenler arasında ceza ve infaz kurumu çalışanları ile buralardaki tutuklu ve hükümlülerin de yer aldığını anımsatan Bozdağ, ceza infaz kurumlarının yönetimleri ile çalışanlarını özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Bozdağ, ceza ve infaz kurumu çalışanlarının kendilerinden beklentileri olduğunu bildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Önceden beri beklentilerinizi, ihtiyaçlarınızı ve sorunlarınızın çözümünü yakından takip ettim. Siz de yakinen bilirsiniz ki çok önemli bir kanun genel kurula kadar getirdik ama son anda oradan çekmek zorunda kaldık. Onun sebebini de söyleyeyim, sizlerin haklarıyla ilgili iyileştirmeler konusunda itirazlar gelince kanun geçirelim dediler. Ben o zaman bu yoksa kanunu tüm çekiyorum dedim ve kanunu tüm çektim.

Sizin hakkınızı, hukukunuzu korumak için öbürlerinden de vazgeçtik. Bundan sonraki süreçte de ceza ve infaz kurumlarımızda fedakarca çalışan infaz koruma memurlarımızın ve diğer çalışanlarımızın haklarını korumak, iyileştirmek, geliştirmek için büyük bir gayret içinde olacağım."

İnfaz koruma memurlarının hak ettiklerinden daha iyi imkanlara sahip olmaları gerektiğine inandığını dile getiren Bozdağ, söz konusu personelin beklentileriyle ilgili hayırlı haberler verme temennisinde bulundu.

Bozdağ, ramazan ayının Rusya-Ukrayna savaşının bitmesine, dünyanın dört bir yanında akan kan ve gözyaşının dinmesine vesile olması yönünde temennilerde de bulundu.