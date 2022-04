Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Her türlü denetime açık bir infaz sistemi uyguluyoruz

"HER TÜRLÜ DENETİME AÇIK BİR İNFAZ SİSTEMİ UYGULUYORUZ"

Bekir Bozdağ, her şeyin daha iyi olması, demokratik hukuk devleti kurallarına göre sağlıklı bir biçimde işlemesinin en büyük arzu olduğunu vurgulayarak, "Cezaevlerindeki infaz uygulamaları, anayasamız ve kanunlarımız çerçevesinde, anayasaya ve hukuka uygun bir biçimde yerine getirilmektedir. Burada herhangi bir kimsenin endişesi ve şüphesi olmamalıdır. Çünkü her türlü denetime açık bir infaz sistemi uyguluyoruz, uygulamaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Cezaevinde yatan hükümlü ve tutukluların her birinin can emniyetinden birinci derecede devletin sorumlu olduğunu dile getiren Bozdağ, cezaevi yönetimlerinin ve infaz koruma memurlarının her bir tutuklu ve hükümlüye ailesinin devlete emaneti gibi baktığını ifade etti.