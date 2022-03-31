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Son dakika: CHP'li Faik Öztrak'a seçmenden ders gibi sözler: Bizden oy almak istiyorsanız Erdoğan'a sahip çıkın

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Giriş Tarihi: 31.03.2022 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
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Son dakika: CHP’li Faik Öztrak’a seçmenden ders gibi sözler: Bizden oy almak istiyorsanız Erdoğan’a sahip çıkın

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta esnaf ziyaretinde bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a bir vatandaş, “Muhalefet yeter artık yapmayın. Eğer bir yere gelmek istiyorsanız size bu ülkede vatandaş olarak oy vermemizi istiyorsanız lütfen Tayyip Erdoğan'a destek çıkın. Avrupa ile savaşıyor ve bir de sizlerle savaştırmayın.” diye tepki gösterdi.

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