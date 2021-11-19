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CHP'li Faik Öztrak'ın 'battık bittik' turu hüsranla bitti! Esnaf istediği cevabı vermeyince yüzü düştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2021
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CHP’li Faik Öztrak’ın ’battık bittik’ turu hüsranla bitti! Esnaf istediği cevabı vermeyince yüzü düştü

Son dakika haberleri... Türkiye ekonomisini kötülemek adına şehir şehir gezen CHP Ekonomi Masası'na Afyonkarahisar'da manşetlik bir cevap verildi. Öztrak ve ekibi hükümeti kötüleyeceklerini düşündükleri esnaftan istediklerini duyamayınca "anlaşıldı" diyerek ziyareti bitirdi. İşte detaylar...

Koronavirüs salgını 100 yıldan uzun süredir görülen en kötü sağlık krizine yol açtı ve küreselleşen ekonominin temellerini benzeri görülmemiş şekilde sarstı.

CHP’li Faik Öztrak’ın ’battık bittik’ turu hüsranla bitti! CHP'Lİ FAİK ÖZTRAK'IN 'BATTIK BİTTİK' TURU HÜSRANLA BİTTİ!

Dünya genelinde bir kriz yaşanırken Türk ekonomisi dövizde yaşanan dalgalanmaları rağmen atılan adımlarla büyüme ve ihracat rakamlarında yukarı yönlü bir hareket izledi.

CHP 'BATTIK BİTTİK' ALGISI PEŞİNDE
Dövizdeki dalgalanmayı bahane eden CHP ise 'battık bittik' yaygarası kopararak 'ülke yönetilemiyor' imajı oluşturmak için çeşitli algı operasyonlarına soyunuyor.

'EKONOMİ MASASI' ŞEHİR ŞEHİR GEZİYOR

CHP ekonomiyi kötülemek için 'Ekonomi Masası' adı altında şehir şehir geziyor. CHP Ekonomi Masası'nın son adresi ise Afyonkarahisar oldu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak öncülüğündeki ekip esnaf ziyaretinde büyük bir şok yaşadı. Öztrak ve ekibi hükümeti kötüleyeceklerini düşündükleri esnaftan istediklerini duyamayınca "anlaşıldı" diyerek ziyareti bitirdi.

"İşler Nasıl?" sorusunu yönelten Faik Öztrak'a esnaf "Hiç sıkıntı yok" yanıtını verdi.

"Aşağıdaki yerde satışlar iyi" diyen Öztrak'a esnaf "İç turizme bağlı olduğu için tatillerde onun için güzel bir etki yapıyor" ifadelerini kullandı.

Bu kez sözü esnaftan ülkenin gidişatına ilişkin kötü bir laf duymak isteyen CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal aldı.

Köksal, "Şeker yüksek biraz değil mi? Fiyat.." sorusunu sorunca esnaf, "Benim de şekerim yüksek, ondan dolayı biraz şekere dikkat etmek gerekiyor" yanıtını verdi.

"Anlaşıldı" diyen CHP heyeti olay yerinden ayrıldı.

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