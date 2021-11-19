CHP’li Faik Öztrak’ın ’battık bittik’ turu hüsranla bitti! Esnaf istediği cevabı vermeyince yüzü düştü

'EKONOMİ MASASI' ŞEHİR ŞEHİR GEZİYOR

CHP ekonomiyi kötülemek için 'Ekonomi Masası' adı altında şehir şehir geziyor. CHP Ekonomi Masası'nın son adresi ise Afyonkarahisar oldu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak öncülüğündeki ekip esnaf ziyaretinde büyük bir şok yaşadı. Öztrak ve ekibi hükümeti kötüleyeceklerini düşündükleri esnaftan istediklerini duyamayınca "anlaşıldı" diyerek ziyareti bitirdi.

"İşler Nasıl?" sorusunu yönelten Faik Öztrak'a esnaf "Hiç sıkıntı yok" yanıtını verdi.

"Aşağıdaki yerde satışlar iyi" diyen Öztrak'a esnaf "İç turizme bağlı olduğu için tatillerde onun için güzel bir etki yapıyor" ifadelerini kullandı.

Bu kez sözü esnaftan ülkenin gidişatına ilişkin kötü bir laf duymak isteyen CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal aldı.

Köksal, "Şeker yüksek biraz değil mi? Fiyat.." sorusunu sorunca esnaf, "Benim de şekerim yüksek, ondan dolayı biraz şekere dikkat etmek gerekiyor" yanıtını verdi.

"Anlaşıldı" diyen CHP heyeti olay yerinden ayrıldı.